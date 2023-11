Spende für den Dorfplatz Ein gräflicher Baum für Baumberg

Baumberg ist zwar bodenständig, ohne diese neureiche Attitüde, die in der Nachbarschaft gepflegt wird, doch zur Vorweihnachtszeit leistet sich das Dorf einen gräflichen Christbaum. Aber was heißt schon „leistet“: Der stattliche Nadelbaum, den der Baumberger Allgemeine Bürgerverein (BAB) am Samstag vor Totensonntag auf dem Dorfplatz aufstellen ließ, ist eine Spende. Familie von Nesselrode hatte auf ihrem Sitz gegenüber von Haus Bürgel einen Baum übrig, der ihr fast ins Fenster hineinwuchs und der folglich ohnehin hätte gefällt werden müssen. Aufgestellt und mit Weihnachtsbeleuchtung behängt haben das Prachtstück die Firmen Fecker (Leverkusen, Kran) und Ruthemeyer (Langenfeld, Hebebühne). Beide verzichten laut Markus Gronauer vom BAB-Vorstand auf ein Honorar. „Allen Spendern ein herzliches Dankeschön“, sagt der Baumberger. Leuchten wird der Baum ab sofort. Zwar ist noch nicht Advent, doch bis Heiligabend sind es nur noch vier Wochen. Und auch der Baumberger Nikolausmarkt ist diesmal ausnahmsweise bereits am ersten Adventswochenende (2./3. Dezember) statt am zweiten. „Dann wird der große Baum wieder für die richtige Stimmung sorgen“, ist sich BAB-Vize Gronauer sicher.