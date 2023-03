Weltwassertag der UN Wasserwerk bietet Vortrag und Quiz zum Wasser-Tag

„In den letzten Jahren ist der Wasserverbrauch vor allem in den Sommermonaten gestiegen“, erklärt Rudolf Gärtner, der Abteilungsleiter Anlagenmanagement beim Verbandswasserwerk. „Selbstverständlich ist noch ausreichend für die grundlegenden Bedürfnisse vorhanden, mit Blick auf den Klimawandel sollten wir Wasser aber nicht ‚just for fun‘ verbrauchen.“ So möchte Gärtner das Bewusstsein bei Verbrauchern schärfen.