Wasserskianlage Langenfeld​: Geysir sprudelt zum Geburtstag​

An der Wasserskianlage in Langenfeld sprudelt ein Geysir wie im Monheimer Kreisel – aber nur kurzfristig. Foto: RP/Martin Mönikes

Johannes Sühs, Seniorchef der Langenfelder Wasserskianlage in Berghausen, feierte am Dienstag mit rund 150 Gästen seinen 70. Geburtstag.

Sühs feierte mit der Familie, Verwandten, Mitarbeitern und Freunden eine Freiluftveranstaltung am großen Grillplatz der Anlage. Er selbst blickte in der Begrüßung mit launigen Worten auf die Höhen und Tiefen der vergangenen Jahrzehnte zurück, die Söhne Benjamin und Florian beschrieben ihren Vater als „noch immer voller Ideen“. Die „Soulmates“, an dem Abend als Trio, sangen und spielten zur Unterhaltung und lockten zum Tanz; in der Dunkelheit sorgten neben dem beleuchteten Geysir einige Wasserskiläufer mit brennenden Fackeln auf dem See für weitere Aha-Momente.