Lockerungen in der Corona-Krise : Abstand gehört zur neuen Normalität

Ist doch logo: Johannes Sühs zeigt die Maßeinheit, die auf der Wasserski-Anlage für den Sicherheitsabstand gilt: eine Wakeboardlänge. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim Die Lockerungen in der Corona-Krise führen die Menschen auch in der Freizeit wieder zusammen. Auf der Langenfelder Wasserskianlage und ersten Tennisplätzen wird jetzt wieder Sport getrieben. Die SGL bereitet ihr Fitnessstudio und das Freibad vor.

Es läuft bei der Wasserski-Anlage in Berghausen. Endlich wieder! Von Normalbetrieb kann zwar nach der am Donnerstag beendeten Zwangspause noch keine Rede sein, aber Inhaber Johannes Sühs ist froh über den Bund-Länder-Beschluss vom Mittwoch. „Wir haben dann spontan aufgemacht, hatten ja alles seit Wochen sorgfältig vorbereitet“, sagt der Seniorchef des Familienbetriebs. Katja Möller und Uwe Kroggel bieten ihre Kurse derzeit via Internet an. Ersetzen kann das den Unterricht von Angesicht zu Angesicht aber nicht. Vorgeschriebene Hygiene- und Abstandsregelungen lassen sich auf dem inklusive Seen etwa 50 Hektar großen Gelände gut umsetzen, betont Sühs und zeigt das eigens geschaffene Logo mit der neuen Maßeinheit der Szene: „Eine Boardlänge Abstand halten!“

Zur neuen Normalität der Wasserskianlage gehören getrennte Ein- und Ausgänge und Flatterbänder. An solche Vorgaben haben sich Besucher ja schon bei Einkäufen oder in Schulen hinlänglich gewöhnt. Unmittelbar nach dem Saisonstart am zweiten Märzwochenende hatte die Familie den Betrieb der Wasserskianlage corona-bedingt unterbrechen müssen. „Das war sehr schade, weil sich alle so darauf gefreut hatten und viele ihre zu Weihnachten geschenkt bekommenen Boards endlich ausprobieren wollten.“ Um nun nicht überrannt zu werden, sei der Neustart nach dieser langen Zwangspause bewusst vor das Wochenende gezogen worden. Zum Auftakt waren nur zwei Bahnen geöffnet, am frühen Abend dann auch die stehende Welle für die Surfer. „Da darf immer nur einer drauf. Und die Gruppen müssen untereinander Abstand halten“, betont Sühs. Das gelte auch für den Aufenthalt am Ufer der Seen und dem Sandstrand. „Wir appellieren an die Eigenverantwortlichkeit unserer Gäste und wollen vorbildlich sein. Nicht, dass jemand unseren Betrieb gleich wieder dicht macht!“

Info Beim Wasserski keine Umkleiden und Duschen Was Wasserski-Anlage Langenfeld, Baumberger Straße 88. Wie Mindestens eine Boardlänge Sicherheitsabstand. Umkleiden und Duschen bleiben geschlossen. Stunden- und Tageskarten nur mit Registrierung und RFID-Band (5 Euro). Check-In für die Surfer direkt an der Welle.

Das Langenfelder Freibad dürfte zwar nach den für NRW beschlossenen Corona-Lockerungen am 20. Mai öffnen. „Das wird aber noch nicht geschehen“, sagt Kristin Erven-Hoppe von der Sportgemeinschaft Langenfeld (SGL), dem Bäderbetreiber. „Erst nach Abschluss der laufenden Sanierungsarbeiten werden wir die Freibadsaison starten.“ Sport- und Springerbecken wurden saniert, das neue Planschbecken ist noch in Arbeit. Der Sportbetrieb im SGL-Zentrum soll nach Erven-Hoppes Angaben im Laufe der kommenden Woche anlaufen. Nur nach Anmeldung dürfte dann eine begrenzte Zahl von SGL-Mitgliedern das Sportstudio mit den Fitness- und Kraftgeräten nutzen. Nähere Informationen gibt es auf der SGL-Homepage und ab Montag an der dann wieder geöffneten Empfangstheke. Ausdrücklich lobt Erven-Hoppe die Vereinsmitglieder für deren Verständnis bezüglich der corona-bedingten Schließung. „Wir haben viele nette Rückmeldungen zu unseren Online-Fitnessangeboten bekommen.“

Draußen kehrt für Tennisspieler wieder Normalität ein. Am Freitag begann in Monheim auf der Anlage des Baumberger Tennis-Clubs (BTC) die Saison. „Endlich ist nach der langen Winterpause und Einschränkungen durch Corona das Tennisspielen an der frischen Luft wieder möglich“, sagt BTC-Sprecherin Ursula Schlößer. Gleich nach der am Mittwochabend von der Landesregierung verkündeten Erlaubnis habe der BTC-Vorstand die sofortige Öffnung beschlossen. „Natürlich müssen sich auch alle Tennisspielenden an Hygiene- und Abstandsregeln halten.“