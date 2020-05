Langenfeld Wasserburg : Ausstellung „Schwarze Pest“ ist verlängert

Der „Schwarze Tod“ geht in der Wasserburg Haus Graven um – in Form einer Ausstellung. Foto: RP/Förderverein Wasserburg Haus Graven

Langenfeld Der Förderverein der Wasserburg Haus Graven öffnet am Pfingstsonntag auch die Geschichts-Schau. Die Geschichts- und die Sonderausstellung zur Pest sind an Sonntagen und Feiertagen bei freiem Eintritt von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Die aktuellen Kunstausstellungen können darüber hinaus auch an Samstagen besucht werden.

(og) Der Förderverein der Wasserburg öffnet ab Pfingstsonntag auch die „Ausstellung zur Geschichte der Wasserburg Haus Graven“ sowie die Sonderausstellung zur Pest. Das teilt Lothar Marienhagen vom Förderverein mit. Die verlängerte Ausstellung „Der Schwarze Tod auf Haus Graven“ erinnert an die schreckliche Pest-Pandemie, die als die größte Geißel der Menschheit bezeichnet wird und diese über viele Jahrhunderte in ihrem Bann hielt.

Anstoß zu der kleinen Ausstellung, die schon vor Corona konzipiert worden ist, war der Schicksalsschlag, der im 30-jährigen Krieg die damaligen Besitzer von Haus Graven, die adlige Familie von Vellbrück, besonders schwer traf. Die Eltern und acht ihrer zehn Kinder erlagen 1634 in kurzer Zeit der Seuche, nur zwei Kinder überlebten. 300 Jahre zuvor hatte die verheerende Krankheit in unserem Kontinent ihren Anfang genommen. Der „Schwarze Tod“ war über Europa in großer Wucht hereingebrochen und hatte damals ein Drittel der Bevölkerung ausgelöscht, war aber danach noch nicht gebannt. Innerhalb von weiteren 400 Jahren musste Europa 30 Pestausbrüche erleiden, bis die Seuche Anfang des 18. Jahrhunderts weitgehend verschwand.

Gänzlich ausgestorben ist sie aber bis heute nicht. Erst 1894 entdeckte der Mikrobiologe Alexandere Yersin den nach ihm benannten Pesterreger, das Bakterium „Yersina pestis“. Seit 1946 gibt es ein wirksames Antibiotikum, so dass die Krankheit, wenn sie rechtzeitig erkannt wird, wirksam behandelt werden kann. Die Krankheit bricht regional immer noch aus, zuletzt in den vergangenen Jahren in Madagaskar.