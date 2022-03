Verbraucherzentrale NRW hilft : Wasser sparen für Umwelt und Geldbeutel

Langenfeld/Monheim Immer längere Trocken- und Hitzeperioden lassen das Grundwasser sinken und die Wasserpreise steigen. Und auch der Wasserverbraucht pro Person steigt stetig an.

Rund 5,46 Millionen Kubikmeter Wasser wurden 2021 in den beiden Städten verbraucht. „Im Vergleich zum Vorjahr ist der Verbrauch im Jahr 2021 gesunken“, ordnet Stefan Figge, Geschäftsführer des Verbandswasserwerks, ein. Das liege vor allem daran, dass es im Jahr 2021 keinen heißen Sommer mit langanhaltenden Hitzeperioden wie in den Vorjahren gegeben hat, so Figge. Zudem gab es in 2021 einen höheren Jahresniederschlag, weshalb weniger Wasser für Bewässerungszwecke genutzt wurde.