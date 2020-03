Leseraufruf : Was tun Sie jetzt gerne daheim und beim Spaziergang?

Etwas für die Seele: Diesen Magnolienbaum hat RP-Leser Hermann-Josef Klaas an der Trompeter Straße in Reusrath fotografiert. Foto: Hermann Josef Klaas

Langenfeld/Monheim Einige Menschen gehen trotz Corona-Krise weiter zur Arbeit. Viele können ihre Arbeit im Home-Office erledigen, andere sind frei gestellt oder machen Kurzarbeit.

Liebe Leser, was tun Sie und Ihre Familie in diesen Tagen mit ihrer freien Zeit? Wer einen großen Garten hat, kann ihn jetzt beispielsweise frühlingsfit machen. Lange aufgeschobene Reparaturarbeiten rund ums Haus sind möglich. Oder man lässt die Seele bei langen Spaziergängen baumeln und genießt den erwachenden Frühling etwa beim Anblick eines Magnolienbaums, wie ihn der Langenfelder RP-Leser Hermann-Josef Klaas gerade in Reusrath fotografiert hat? Was favorisieren Sie jetzt? Wie kommen Ihre Kinder mit der ungewohnten Situation klar? Tun sie genügend für die Schule? Und was machen sie sonst – womöglich alle gemeinsam? Schicken Sie uns zu einer geplanten Veröffentlichung eine kurze Beschreibung und dem Betreff „Corona daheim“ möglichst mit passendem Foto (im jpg-Format als Anhang) an langenfeld@rheinische-post.de.