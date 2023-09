Menetekel für Langenfeld? Die Schlemmermeile gibt den Löffel ab

Wir erinnern an dieser Stelle und mit einer Bildergalerie an eines der heitersten Ereignisse im Langenfelder Jahreskalender und fragen: Welche Erinnerungen haben Sie an die Schlemmermeile? Was muss passieren, damit solche Events zurückkehren? Schreiben Sie uns: langenfeld@rheinische-post.de. Oder auf unserer RP Langenfeld/Monheim-Seite bei Facebook.