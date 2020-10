Am Donnerstag auch in Langenfeld : Warnstreiks bei Rheinbahn und Klinik

Am Donnerstag auch in Langenfeld

Busse der Rheinbahn stehen anlässlich eines Warnstreiks im öffentlichen Dienst in einem Depot in Düsseldorf. Foto: picture alliance / dpa/Monika Skolimowska

Langenfeld Auch öffentliche Verwaltungen sind in der Region betroffen.

(og) Die Gewerkschaft Verdi ruft für Donnerstag Beschäftigte des öffentlichen Dienstes erneut zum Streik auf. Insbesondere betroffen sind der Nahverkehr, die städtischen Kitas, Kliniken, Ver- und Entsorgung, Sparkassen sowie Verwaltungen in der Region Düsseldorf. Es werden Beschäftigte aus den Stadtverwaltungen Düsseldorf und Ratingen, der Rentenversicherung Rheinland, des Jobcenters und der Arbeitsagentur, den LVR-Kliniken Düsseldorf und Langenfeld, der Stadtwerke Düsseldorf, der Awista, der Stadt- und Kreissparkasse Düsseldorf sowie der Rheinbahn zu einem ganztägigen Streik aufgerufen. Die Arbeitgeber im Öffentlichen Dienst haben in den laufenden Tarifverhandlungen bisher kein Angebot vorgelegt. Im Gegenteil fordern sie laut Verdi sogar „Verschlechterungen“ bei den Regelungen zur Eingruppierung. „Von Respekt und Wertschätzung gegenüber den Beschäftigten ist bisher am Verhandlungstisch nichts zu spüren“, kritisiert Stephanie Peifer vom Verdi-Bezirk Düsseldorf-Rhein-Wupper, „Gerade die Beschäftigten, die in den letzten Wochen stark belastet sind, haben eine Anerkennung verdient. Klatschen allein reicht nicht“.