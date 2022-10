Weitere Anbieter in Monheim vor Ort : Wann Bird seine Roller abzieht,  ist ungewiss

Scooter von Bird am Alten Markt in Monheim. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Das US-Unternehmen Bird kehrt nicht nur Deutschland den Rücken, sondern auch Schweden und Norwegen, teilt es auf seiner Homepage mit.

Dass sich der E-Scooter-Anbieter Bird aus Deutschland und damit auch aus Monheim zurück zieht, sei für die Stadt kein Problem, sagte Stadtsprecher Norbert Jakobs gestern auf Anfrage. Das Unternehmen hat rund 150 Roller in Monheim an Bushaltestellen und Fahrradstellplätzen stationiert. Wie lange sie dort noch angeboten werden, sei ungewiss. Bisher gebe es vom Vermieter noch keinen Termin für den Abzug.

Es habe sich gezeigt, dass einigen Märkten ein solcher Rahmen fehle, „was zu einem Überangebot an Fahrzeugen führt, das zu überfüllten Straßen und einer hohen, aber häufig wechselnden Anzahl von Wettbewerbern geführt hat. All dies führt unweigerlich zu erheblichen Verlusten für Betreiber, die es sich folglich nicht leisten können, weiter zu investieren und die Mikromobilität sicherer und nachhaltiger zu gestalten.“ Die Entscheidung zum Rückzug aus einigen Ländern habe auch Auswirkungen auf die Mitarbeiter und Auftragnehmer in Europa sowie auf unterstützende Teams in den USA. Wenn die Roller nicht mehr vermietet werden, werden auch keine Mitarbeiter mehr vor Ort benötigt.