Langenfeld/Monheim: Wanderfreunde steuern Eifel-Burg Vogelsang an

Langenfeld/Monheim

Durch den Nationalpark Eifel zur Burg Vogelsang führt am Sonntag, 20. Mai, eine 20 Kilometer lange Wanderung mit dem Sauerländischen Gebirgsverein (SGV). Treffpunkt ist um 8 Uhr der Parkplatz am S-Bahnhof in Langenfeld. Die Anfahrt mit Privatautos ist 80 Kilometer lang. Am Dienstag, 22. Mai, geht es 14 Kilometer durch ein Wisent- und Auerochsengehege. Treffpunkt ist um 9 Uhr der Parkplatz am Jahnstadion Langenfeld. Anfahrt: 20 Kilometer. Ebenfalls am Dienstag findet eine zehn Kilometer lange, leichte Tour statt. Anmeldung und Infos am Montag vorher zwischen 17 und 19.30 Uhr, Telefon 02171 760441.