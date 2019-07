Monheim : Wanderer erkunden den Altrhein

Monheim Die Auenerlebnisbegleiter bieten am Wochenende spannende Touren durch die Urdenbacher Kämpe.

(elm) „Da fliegt, als wir im Felde gehen, ein Sommerfaden übers Land...“ Mit diesem Zitat ist die Wanderung durch die stimmungsvolle Auenlandschaft der Urdenbacher Kämpe überschrieben, die die Auenerlebnisbegleiterin Monika Lageschaar am Samstag, 6. Juli, anbietet. Passend zur sommerlichen Natur werden Gedichte und Bilder präsentiert. Dazu wird Wissenswertes über diese wertvolle Landschaft vermittelt. Die Strecke beträgt circa 3,5 Kilometer, es sollte an festes Schuhwerk gedacht werden. Der Treffpunkt ist um 11 Uhr am Wanderparkplatz Baumberger Weg/Drängenburger Straße. Die Teilnahme kostet 5 Euro. Die Anmeldung erbeten unter monika.lageschaar@web.de oder Telefon 0152 01935464.