Forstamt Langenfeld/Monheim/Leichlingen Das ist der neue Revierförster

Mathias Rümping (30) ist der neue Revierförster und damit verantwortlich für rund 2600 Hektar Wald in Leichlingen, Leverkusen, Langenfeld und Monheim. Der in Rhede, an der Grenze zwischen Niederrhein und Münsterland, geborene Förster kam im Elternhaus früh mit Feldern und 15 Hektar eigenem Wald in Berührung. Zunächst absolvierte er allerdings eine Ausbildung zum Industriekaufmann. „Unsere Arbeit in den Wäldern hat auch immer wirtschaftliche Aspekte, von daher war dieser Einstieg neben unterschiedlichen Praktika im Wald eine gute Grundlage für das folgende Studium in Göttingen“.