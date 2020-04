Smartphone ausgeliefert : Wachsamer Zusteller: Paketbetrüger wird geschnappt

Langenfeld Die Polizei hat am Dienstag einen Betrüger festgenommen, der mit einer dreisten Masche in der Straße Auf dem Sändchen versucht hatte, hochwertige Smartphones an sich zu bringen.

Als am Montag ein Paketlieferant gegen 9.30 Uhr ein Päckchen mit einem Smartphone Auf dem Sändchen ausliefern wollte, fing ihn der 35-jährige Kölner laut Polizei schon auf der Straße ab und gab sich als Empfänger aus. Er zeigte einen Personalausweis, dessen Daten mit denen auf dem Paket übereinstimmten. Da der Mann jedoch danach nicht ins Haus ging, wurde der Zusteller misstrauisch. Er stellte fest, dass in dem Haus niemand mit dem Namen des Adressaten wohnte.

Als er am Dienstag dort nochmals ein Smartphone ausliefern sollte und auf denselben Mann traf, verweigerte er die Herausgabe. Darauf schlug der Mann auf ihn ein und flüchtete. Der Zusteller verfolgte ihn mit seinem Lkw. Die Polizei nahm den 35-Jährigen an der Hauptstraße fest, stellte bei ihm mehrere gefälschte Ausweise sicher.

Wie berichtet, hatte es am 17. April am Jacob-Rosellen-Weg einen ähnlichen Fall gegeben. Dort war ein 34-jähriger Mann aus Brandenburg festgenommen worden.

(elm)