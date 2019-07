Monheim : Bis Ende 2019 in ganz Monheim gratis ins Internet

MONHEIM Fast überall im Monheimer Stadtgebiet drahtlos und gratis ins Internet gelangen: Das soll nach Angaben von Rathaussprecher Norbert Jakobs zum Ende dieses Jahres möglich sein.

Für ein flächendeckendes so genanntes W-Lan im Auftrag der Stadt errichte der Energieversorger Mega nun weitere „Hotspots“ genannte Sendeanlagen. „Läuft alles nach Plan, gibt es bis Ende 2019 so gut wie überall in Monheim einen guten Empfang“, kündigt Jakobs an. „Die dafür notwendigen Tiefbauarbeiten an den einzelnen Standorten dauern in der Regel nicht länger als ein bis zwei Tage.“