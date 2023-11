Monheim digital Lernen mit der VR-Brille

Wow! Nicht übel, das neue, runde Wissenschaftslabor, durch das die Lehrkräfte des Otto-Hahn-Gymnasiums (OHG) ihren Blick schweifen lassen. Wie in einem Hollywood-Film! Steril, weiß, mit großen Fenstern und einem Experimentiertisch in der Mitte. Doch die Monheimer Lehrer experimentieren nicht „in echt“. Und auch die Führung durch den Pariser Louvre, die sich die OHG-Pädagogen gönnen, ist nicht echt. Das Kollegium befindet sich noch immer am Berliner Ring in Monheim am Rhein.