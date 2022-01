Die Kandidaten aus Langenfeld, Monheim und Hilden : Die wichtigsten Fakten zur Landtagswahl

Am 15. Mai wird der Landtag neu gewählt. Für den Wahlkreis 37 haben bisher vier Kandidaten ihren Hut in den Ring geworfen. Foto: dpa/Federico Gambarini

Langenfeld/Monheim Die nächste Richtungsentscheidung steht an: Man darf gespannt sein, wie die Landtagswahl in NRW ausgehen wird. Ein erster Überblick.

Das Landeswahlgesetz regelt die Wahl zum Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen. Regelmäßig vor jeder Landtagswahl wird das Landtagswahlrecht überprüft und unter Berücksichtigung der Entwicklung insbesondere des Bundeswahlrechts und der Erfahrungen aus der Verwaltungspraxis aktualisiert. Darüber hinaus sind Vorschriften an die aktuelle Rechtsprechung anzupassen. Durch das Landeswahlgesetz ist das Land in 128 Wahlkreise eingeteilt, die räumlich zusammenhängen und eine annähernd gleich große Einwohnerzahl haben. Über die Entwicklung der Größe der Wahlkreise berichtet die Landesregierung turnusmäßig und legt dar, ob und gegebenenfalls welche Änderungen bei den Abgrenzungen der Wahlkreise geboten sind, falls einzelne Wahlkreise zu groß oder zu klein werden.

Wahl In jedem Wahlkreis wird ein/e Abgeordnete/r mit relativer Mehrheit gewählt. Weitere Abgeordnete werden nach den Grundsätzen der Verhältniswahl bis zu einer Sitzzahl von mindestens 181 Abgeordneten über Landeslisten der Parteien bestimmt.

Änderung Das Kriterium Einwohnerzahl für die Einteilung der Wahlkreise wird durch das Kriterium Wahlberechtigtenzahl ersetzt. Die Obergrenze einer Abweichung der Größe eines Wahlkreises vom Durchschnittswert wird von 20 auf 15 Prozent gesenkt. Sinkt also der Anteil an Wahlberechtigten eines Wahlkreises auf unter 85 Prozent oder steigt er auf über 115 Prozent der Anzahl der Wahlberechtigten aller Wahlkreise im Durchschnitt, so muss in der Regel die Größe des Wahlkreises geändert werden.

Auf Grundlage dieser neuen Regelungen soll der Zuschnitt der Wahlkreise fortgeschrieben werden.

Welche Kandidaten können über die Erststimme gewählt werden?

Aktuell stehen für den Wahlkreis 37 folgende Kandidaten und Kandidatinnen zur Wahl fest: Claudia Schlottmann (CDU), Siedi Serag (Bündnis 90/Die Grünen), Marc Nasemann (SPD), Mirko Bange (FDP) und Mehmet Sencan (Die Linke). Sie wurden von ihren Parteien als Direktkandidaten aufgestellt.

Welche Parteien werden über die Zweitstimme gewählt?

CDU, SPD, FDP, Grüne, AfD, Linke – nur ein Teil aus dem Spektrum der Möglichkeiten. Auch die Piraten möchten wieder zur Landtagswahl antreten. Für Parteien, die nicht im Land- oder Bundestag vertreten sind, gehört das Sammeln von Unterstützungsunterschriften zu den Wahlvorbereitungen.

Wie hoch lag die Wahlbeteiligung?

Die Wahlbeteiligung lag 2017 im damaligen Wahlkreis 36 bei 67,91 Prozent. 103.317 Menschen waren wahlberechtigt, 70.162 haben gewählt. Ungültige Stimmen gab es 0,81 Prozent.

Wie haben die Parteien in 2017 abgeschnitten?

Die Monheimer gaben mehrheitlich der CDU (32,4%) ihre Zweitstimme, 30,5 Prozent machten ihr Kreuz bei der SPD. Im kommunalpolitisch von der CDU dominierten Langenfeld waren diesmal auch bei der Landtagswahl die vor fünf Jahren noch abgewatschten und hinter die SPD gerückten Christdemokraten mit 38,5 Prozent klar vorne. Die SPD (24,6%) spürte in Langenfeld die FDP (15,9%) im Nacken, die auch in Monheim (14,4%) das Landesergebnis der Liberalen übertraf. Die Grünen lagen in Langenfeld (5,9%) und Monheim (5,1%) klar unter dem NRW-Gesamtergebnis. Viertstärkste Partei war in Langenfeld (7,1%) und in Monheim (8,2%) die AfD.

Wie haben die Politiker 2017 abgeschnitten?

Mit 42,8 Prozent der Stimmen hat die CDU-Kandidatin Claudia Schlottmann den Wahlkreis 36 (Langenfeld, Monheim, Hilden-Süd) direkt geholt und ist als Gewinnerin des Wahlkreises 36 in den Landtag eingezogen. Dort muss nach fünf Jahren als SPD-Abgeordneter Jens Geyer (53) seinen Sitz räumen. Der Monheimer holte dabei 31,4 Prozent der Stimmen.

Noch ein zweiter heimischer Abgeordneter ist 2017 in den Landtag gerückt: Der Langenfelder Moritz Körner hat als 16. auf der FDP-Landesliste den Sprung in den Landtag geschafft (bevor er kurz darauf ins Europaparlament gewechselt ist).

Zwei Landtagsabgeordnete aus dem südlichen Kreisgebiet gleichzeitig – das hatte es 37 Jahre lang nicht gegeben.

Von 1975 bis 1980 waren es gar drei: die Monheimerin Ingeborg Friebe (SPD) sowie die Langenfelder Hans Litterscheid (CDU) und Hans Koch (FDP).