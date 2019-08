Amtsgericht Langenfeld : Vor Gericht: Flasche verletzt am rosenmontag Discogast

LANGENFELD In der Nacht zu Rosenmontag soll ein Langenfelder vor einer Discothek randaliert und einen Besucher am Kopf verletzt haben. Deshalb stand er am Donnerstga vor Gericht.

(mei) In der Nacht zu Rosenmontag ging es in der Discothek „Musik“ nicht nur lustig zu. Nach Mitternacht uferte dort ein Ehestreit aus. Der stark angetrunkene Mann verließ das Gelände, kehrte wenig später erbost zurück. Dann soll er draußen getobt und einen Discobesucher mit einer Glasflasche am Kopf verletzt haben. Wegen gefährlicher Körperverletzung war der 30 Jahre alte Langenfelder gestern vor dem Amtsgericht angeklagt. Der genaue Ablauf blieb nach der Zeugenvernehmung indes unklar.

Der Angeklagte selber konnte sich im Gerichtssaal allenfalls bruchstückhaft an die Geschehnisse erinnern. Er habe nach einer überstandenen antidepressiven Behandlung erstmals wieder etwas mehr Alkohol getrunken und die Wirkung wohl unterschätzt. Er sei gereizt gewesen. Auch der seinerzeit verletzte 24-Jährige hatte – wie er im Gerichtssaal sagte – reichlich Alkohol getrunken. In der Verhandlung erinnerte er sich nur daran, dass er im Raucherbereich vor der Disco mit der Frau des Angeklagten stand, die er aus der Grundschulzeit kannte. Plötzlich sei außerhalb des Zauns deren Ehemann erschienen und habe laut gepöbelt. „Dann kam eine Flasche geflogen und hat mich am Kopf getroffen. Eine Wunde an der Lippe wurde später mit drei Stichen genäht.“ Doch ob tatsächlich der Angeklagte die Flasche geworfen hatte, wie von einem Türsteher in der polizeilichen Vernehmung gesagt, konnte der 24-Jährige nicht bejahen. Als Zeugin im Gerichtssaal berichtete eine 22-jährige Discobesucherin, dass der Angeklagte zwar über den schulterhohen Zaun hinweg mit dem Arm Gläser von einem Stehtisch geräumt habe, den Flaschenwurf habe sie aber auch nicht beobachtet.