Von der Sammlung bis zur Verbrennung : Das passiert mit unserem Müll

Blick in den Müllbunker der AWG in Wuppertal-Cronenberg. Dort liegt auch der in Langenfeld und Monheim von Haus zu Haus eingesammelte Restmüll. Foto: AWG

langenfeld/monheim Papier, Plastik, Glas – wir trennen unseren Abfall. Was nicht wiederverwertet werden kann, landet in der Restmülltonne.

Am Anfang der Straße rumpelt bereits der Müllwagen. War da nicht was? Schnell den letzten Beutel Restmüll zusammengepackt und die Tonne an die Straße geschoben. Das hat gerade noch geklappt. Aber was passiert eigentlich mit dem Restmüll?