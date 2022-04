Nach langer Flucht sicher in Monheim untergekommen : Protokoll eines Monheimer Gastgebers

Die kleine ukrainische Familie Olga, Aleks und Oleana haben sich in Monheim etwas eingewöhnt. Nach Ostern gehen die Kinder in die Schule und ihre Mutter in die VHS zum Sprachkurs. Foto: Horst Viebahn

Monheim Die Bilder des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine erschüttern den Monheimer Horst Viebahn und seine Frau. Sie haben eine Wohnung für Geflüchtete zur Verfügung gestellt: Ein Protokoll.

Sonntag, 28. Februar

„Mach den Fernseher aus.“ Die Bilder sind einfach unerträglich, aber wir wollen den Kopf ja nicht in den Sand stecken. Seit vier Tagen rollen Putins Panzer in die Ukraine. Laufen die Bilder des Krieges, des Schreckens und des furchtbaren Leids unschuldiger Menschen über alle Kanäle in unsere deutsche Komfortzone. Wer hätte sich vorstellen können, dass der vermeintlich nette Herr Putin, aus dessen Reich wir einen Großteil unserer Energie beziehen, zu so einer menschenverachtenden Aggression fähig wäre? Um etwas zu tun, spenden wir. Die Bilder bringen uns auf die Idee: Wir stellen unsere Einliegerwohnung zur Verfügung.

„Wir haben keinen Bedarf“

Also google ich die Adressen von Flüchtlingshilfen und biete dort meine Wohnung an. „Vielen Dank für ihr Engagement, aber im Moment besteht noch kein Bedarf.“ Also schreibe ich die Stadt Monheim an, werde persönlich vorstellig. Das Ergebnis bleibt dasselbe. Aber wie kann es denn sein, dass privater Wohnraum nicht benötigt wird, die Menschen aber in einer Turnhalle untergebracht werden sollen?

Raus aus Charkiv

Ich bin inzwischen auf 180. Mehr als meine Hilfe anbieten kann ich doch nicht. Der Zufall hilft. Einem Freund erzähle ich von meinen Versuchen. Seine Tochter ist in der Flüchtlingshilfe aktiv, sie bekommt meine Telefonnummer. 24 Stunden später erhalte ich einen Anruf. Ein unbekannter Ukrainer erzählt mir von seinem besten Freund, der mit seiner Familie in der Frontstadt Charkiv lebt. Er darf das Land nicht verlassen, hat aber Angst um seine Frau Olga und die zehnjährigen Zwillinge Olena und Aleks. Die russischen Invasoren attackieren schließlich auch die Zivilbevölkerung. Wir bieten unsere Hilfe an. Die Dinge nehmen ihren Lauf, die Familie macht sich auf den Weg Richtung Westen. Durch einen Fluchtkorridor geht aus der umkämpften Stadt in Richtung Lemberg, die Hauptstadt Kiew wird südlich umfahren. Nach über 20 Stunden ist es geschafft. Der Weg führt über Polen weiter nach Berlin und von dort nach Düsseldorf.

Sonntag, 20. März

Es ist 0.33 Uhr nach über 70 Stunden haben sie es geschafft, mit zwei Reisetaschen und einem Rucksack. Alles, was sie lieben, mussten sie zurücklassen: Den Ehemann und Vater, die Eltern, die Großeltern, Freunde, Schul- und Spielkameraden, die Haustiere, die Heimat. Sie übernachten in Düsseldorf.

Montag, 21. März:

Heute Mittag sollen sie kommen. Wir haben die Wohnung noch mal gereinigt, die Heizung angemacht, den Kühlschrank eingeschaltet, Lebensmitteln bereitgestellt, einen Blumenstrauß besorgt und freuen uns jetzt auf unsere Gäste. Um 13 Uhr ist es dann soweit. Schüchtern steht die Mutter Olga vor uns. Ihre beiden zehnjährigen Zwillinge Olena und Aleks, beide mit gesenktem Blick, eng an ihre Mama geschmiegt. Alle sind gezeichnet von den Strapazen. Später lernen wir uns beim Essen ein wenig kennen. Die Kommunikation ist nicht leicht, aber dafür gibt ja den Google-Translator.

Die eigentliche Arbeit steht uns aber noch bevor: Anmeldung, Leistungen beantragen und Genehmigungen einholen. Es geht zur Stadtverwaltung. Nach einer gut einstündigen Beratung gibt es eine vorläufige Meldebescheinigung. Mit dem Hinweis, dass ich die Anmeldung im Bürgerbüro allein mit den Pässen der drei vornehmen könnte.

Dienstag, 22. März

Um 9 Uhr öffnet das Bürgerbüro. Ich bin da. Aber ohne die Familie ist die Anmeldung dann doch nicht möglich. Also nach Hause, die drei ins Auto und zurück. Nach einer Dreiviertelstunde des Wartens sind wir dran. Alle drei sind im Besitz eines internationalen und biometrische Reisepasses. Das erspart einen Besuch bei der ukrainischen Botschaft. Zur Anmeldebescheinigung gibt es noch viele Informationen über Leistungen. Unter anderem dürfen sie öffentliche Busse und Bahnen kostenfrei nutzen. Der Pass genügt, um bei Ärzten kostenfrei behandelt zu werden. Das ist unbürokratisch. Die Suche nach einer kostenfreien SIM-Karte ist schwierig. Ein Shopbetreiber erklärt, dass dieses Angebot in Monheim nicht bereit gestellt wird (da irrte sich der Shopbesitzer. Anm. der Red.) In Hilden bei einem Telekom-Shop gibt es noch genügend SIM-Karten.

Mittwoch, 23. März

Heute ist der Tag der Kinder. Am Morgen bekommen wir von Freunden Lego-Spielzeug und ein Kollege aus dem Fahrradclub spendet ein neuwertiges Kinderfahrrad mit 7-Gang-Schaltung. Die Roller, auf denen sie sich vorher austobten, sind jetzt nicht mehr begehrt. Jetzt wird auf unserem Hof trainiert. Wir erleben die Kinder zum ersten Mal glücklich.

Donnerstag, 24. März

Wir haben heute morgen einen Termin beim Schulamt bekommen. Alles läuft zügig und professionell. Die Personalien werden aufgenommen und der Bildungsstand festgestellt. Beide werden in die fünfte Klasse kommen. Derzeit wird eine dritte Integrationsklasse gebildet. Der Ort steht noch nicht fest, wird aber fußläufig erreichbar sein. Unterrichtsbeginn: nach den Osterferien.

Freitag, 25. März

Es geht zur Volkshochschule, weil die Mutter unsere Sprache lernen will. Hier läuft es professionell ab. Nach einer guten Stunde sind alle Formalitäten erledigt. An vier Tagen in der Woche wird Olga nach den Osterferien den neuen Deutsch-Intensivkurs besuchen.

Samstag/Sonntag, 26./27. März

Das Stadtfest wird besucht. Für die Familie eine schöne Abwechslung und sie lernen die Stadt kennen. Olga kocht am Sonntag mit meiner Frau das ukrainische Nationalgericht, Borschtsch.

Montag, 28. März

Nach einer Woche haben wir um 11 Uhr den Termin bei der Behörde, die für die Integration zuständig ist. Vor der Tür will man uns abwimmeln. Ich wehre mich erfolgreich. Doch was wir dann erleben müssen, ist eher ernüchternd. Die Formulare, die wir ausfüllen sollen, haben wir schon im Bürgerbüro ausgefüllt. Fast alle Infos sind uns nicht neu. Nur was die Kontoeröffnung und die Krankenversicherung betrifft, erfahren wir Neues.

Dienstag, 29. März

Am Morgen führt uns der erste Weg zur Monheimer Tafel. Die Schlange ist riesig. Aber nach 90 Minuten wird die Geduld belohnt. Olga bekommt für ihre Familie Essen in großer Qualität und Quantität. Am Nachmittag steht dann die Eröffnung eines Girokontos bei der Stadt-Sparkasse an, doch ohne Termin geht das nicht.

Mittwoch, 30. März

Um 9 Uhr geht es zur Kontoeröffnung mit biometrischem Reisepass, Anmeldebescheinigung und Impfnachweis. Der Antrag wird gestellt, in einer Woche soll das Konto eröffnet sein. Wir brauchen die IBAN-Nummer, damit die Sozialhilfe aufs Konto überwiesen werden kann. Die EC-Karte kommt in zwei bis drei Wochen.

Donnerstag, 31. März

Um 15 Uhr haben wir einen Termin in der Verwaltung: Die erste Sozialhilfe soll ausgezahlt werden. Mindestens 30 Personen drängeln sich in der engen Wartezone vor dem Zimmer mit der Nummer 18. Wir ziehen eine Nummer und werden um 16.45 Uhr aufgerufen. Nach zehn Tagen in Deutschland gibt es das erste Geld: 1250 Euro Sozialhilfe für April plus zehn Tage im März. Überreicht wird ein Scheck. Es geht zur Sparkasse, wo er nach „nur“ einer halben Stunde eingelöst wird. Olga hält ihre ersten eigenen Euro in der Hand.

Freitag, 1. April

Es fehlt ein zweites Kinderfahrrad. Ich fahre am Vormittag mit den Kindern zu meinem Fahrradhändler in Langenfeld. Mein Bike muss sowieso in die Inspektion. Bei der Gelegenheit bitte ich den Chef um ein Rad für die Kinder. Er verschwindet im Lager und kehrt mit einem nagelneuen Leihrad zurück.

Fazit:

Die ukrainischen Flüchtlinge werden willkommen geheißen und vom Gesetzgeber unterstützt. Eine echte Willkommenskultur. Es gibt Sozialhilfe und die Miete wird bis zu einem kommunal unterschiedlichen Richtwert übernommen.

Der Zugang zum Arbeitsmarkt soll nach Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis durch die Ausländerbehörde schnell und unbürokratisch erteilt werden. Nicht so gut läuft es in einigen Behörden: Sie sind mit dem großen Andrang überfordert, auch weil sich die Gesetzeslage häufig ändert. So verlieren wir Zeit und müssen einige unnötige Wege gehen.