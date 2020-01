Recycling : Vom alten zum neuen Gurkenglas

langenfeld/hilden Glasverpackungen lassen sich nahezu unendlich wiederverwerten. Wichtig ist aber eine strikte Trennung im Container.

Das Klirren nach dem Einwerfen der Flaschen macht den Gang zum Altglascontainer seit jeher auch für Kinder zum beliebten Ziel eines Spazierganges – zumal bei der Aufteilung in Weiß-, Braun-, und Grünglas jeder zum Zug kommt. Doch wofür braucht es überhaupt diese strikte farbliche Trennung? „Nur aus Weiß-Glas wird wieder Weiß-Glas“, betont der Hildener Abfallberater Frank Berndt. Andreas Nawe von der Verbraucherzentrale Langenfeld ergänzt, dass die Trennung nach Farben von Weiß- und Braunglas wichtig sei, damit wieder Glasflaschen und -gläser in gleicher Farbe daraus produziert werden können. „Grünglas darf mit anderen Farben gemixt und recycelt werden. Das heißt, blaue oder andere Glasfarben können auch mit in den grünen Container.“ Am wenigsten empfindlich sei offenbar das Grünglas. In deren Behälter könne man dementsprechend auch die selteneren blauen oder gelben Flaschen entsorgen.