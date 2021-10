In Langenfeld : VHS-Veranstaltung zu Komponist Sergej Prokofiev

In Langenfeld

Langenfeld Die Besonderheiten des künstlerischen Stils von Sergej Prokofiev und einige seiner Werke sind Gegenstand eines Konzertabends der Volkshochschule Langenfeld.

Der russische Komponist Sergej Prokofiev steht im Mittelpunkt des ersten Konzertabends der Veranstaltungsreihe „Das Schaffen der großen Komponisten“, zu dem die Volkshochschule Langenfeld am Donnerstag, 28. Oktober, um 19 Uhr in den Flügelsaal des Kulturzentrums einlädt. Laut einer Mitteilung der VHS berichtet der Referent Roman Salyutov im ersten Teil der Veranstaltung über das Leben und Werk Prokofievs, die Besonderheiten seines künstlerischen Stils sowie einige theoretische Grundlagen der Musikgeschichte. Im zweiten Teil spielt der Pianist charakteristische Klavierwerke des Komponisten am Konzertflügel. Eine Anmeldung ist unter der Kurs-Nummer 212-1001 erforderlich. Die Teilnahmegebühr beträgt zwölf Euro, ermäßigt zehn Euro. Anmeldung und Information bei der VHS unter 02173 7944555/4556 oder online: www.vhs-langenfeld.de.