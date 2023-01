Volkshochschule Langenfeld Mit neuer Sprache ins Jahr starten

„Welcome to Down Under“ lautet das Motto des Feierabendkurses, in dem sich Globetrotter ab 16 Jahren etwa auf einen Work and Travel-Aufenthalt in einem englischsprachigen Land vorbereiten können. Schwerpunktmäßig wird im Kurs die Geschichte und Kultur Australiens sowie anderer englischsprachiger Länder behandelt. Volkshochschule Langenfeld Seite 2/2 Aber auch wer lediglich sein Englisch auffrischen und verbessern möchte, ist in diesem Kurs genau richtig. Das neue Angebot startet am Donnerstag, 12. Januar, um 19.05 Uhr (Kurs-Nr. 3238). Voraussetzung sind 6 bis 7 Lehrjahre Englisch (10./11. Klasse).