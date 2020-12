Weiterbildung in Langenfeld : Volkshochschule legt Programm vor

LANGENFELD Ab sofort sind Anmeldungen fürs erste Halbjahr 2021 möglich. Das gedruckte Heft erscheint am 17. Dezember und liegt wie gewohnt im Rathaus, im Kulturzentrum und an vielen weiteren Stellen im Stadtgebiet aus

(mei) Der Countdown für das neue Programm der Volkshochschule läuft. Anmeldungen für das erste Halbjahr 2021 sind laut VHS-Sprecherin Evelyn Zerbe ab sofort möglich. „Das gedruckte Heft erscheint am 17. Dezember und liegt dann wie gewohnt im Rathaus, im Kulturzentrum und an vielen weiteren Stellen im Stadtgebiet aus.“

„Wir haben für das Frühlingssemester wieder ein abwechslungsreiches Programm für unsere Kunden geplant“, kündigt VHS-Leiter Christian Fliegert an. Gerade in diesen Pandemie-Zeiten hätten die Menschen besonderen Bedarf an spannenden Weiterbildungsangeboten. „Diesem Anspruch kommen wir mit unserem neuen Programm gerne nach – in der Hoffnung, dass der Kursbetrieb im neuen Jahr planmäßig durchgeführt werden kann“, so Fliegert. „Dazu tragen wir bei, indem wir alle Veranstaltungen von vornherein mit einem Mindestabstand von 1,5 Metern sowie einer eingeschränkten Teilnehmerzahl konzipiert haben.“