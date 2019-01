Langenfeld : Volker Rosin stellt seine neue CD in der Stadtgalerie vor

Volker Rosin kommt heute in die Stadtgalerie Langenfeld. Foto: FZX

Langenfeld Volker Rosin feiert die Premiere seines neuen Best Of Albums heute in der Langenfelder Stadtgalerie, Galerieplatz. Der Eintritt ist frei. Los geht es um 18 Uhr. Volker Rosin feiert damit auch sein 40. Bühnenjubiläum.

Auf dem neuen Partyalbum versammelt der König der Kinderdisco deshalb die größten Hits seiner erfolgreichen Karriere. Evergreens wie „Das singende Känguru“, „Der Gorilla mit der Sonnenbrille“ oder „Kika-Tanz-Alarm“ fehlen nicht. Unter den insgesamt 25 Bewegungs- und Mitmachhits finden sich auch zwei brandneue Titel: sein Dankeschön an alle kleinen Fans. „Kinder sind das beste Publikum“ sowie die Kids Version des Sommer-Hits „Mama Laudaaa“ sind das i-Tüpfelchen für jede Kinderparty.