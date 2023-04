Langenfelderin im Deutschland-Finale Mit der Trompete auf der Erfolgsspur

Langenfeld · Ob Junge Blechbläser NRW, Jugendblasorchester Köln oder Brassband – Vivienne Fabritius aus Langenfeld spielt in unterschiedlichen Formationen. Ende Mai tritt die 14-Jährige in Zwickau im Deutschland-Finale von „Jugend musiziert“ an – in einem Quartett mit ganz besonderer Besetzung.

24.04.2023, 05:00 Uhr

Als sie als kleines Kind bei ihren Großeltern eine Trompete entdeckte, war für Vivienne Fabritius klar: „Ich wollte Trompete spielen!“ Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Sandra Grünwald

Noch ist Vivienne Fabritius nicht aufgeregt, noch hat sie Zeit, sich auf den besonderen Trompeten-Wettbewerb vorzubereiten. Zwar hat es die Langenfelder Nachwuchsmusikerin bereits zum zweiten Mal zum Bundeswettbewerb von Jugend musiziert geschafft, doch bei ihrem ersten Mal konnten die Wettbewerbe corona-bedingt alle nur online stattfinden.