Soziale Marktwirtschaft wieder in den Focus rücken : Linnemann diskutiert mit Langenfeldern

Soziale Marktwirtschaft wieder in den Focus rücken

Langenfeld Der stellvertretende CDU Bundesvorsitzende Carsten Linnemann will als Vorsitzender der Programmkommission die Soziale Marktwirtschaft und die christliche Menschenbild wieder stärker in der Partei verankern.

Der neue stellvertretende CDU-Chef Carsten Linnemann stellte sich von Berlin aus virtuell der Diskussion mit den Langenfeldern MIT-Mitgliedern. Die MIT-Vorsitzende Dr. Babara Amler moderierte die Gesprächsrunde. Vor allem die zukünftige Ausrichtung der CDU , aber auch die aktuelle politische Lage nach der russischen Invasion in der Ukraine waren Themen der Diskussion, an der auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Klaus Wiener und die CDU-Landtagsabgeordnete Claudia Schlottmann teilnahmen.

Linnemann kündigte an, dass sich die CDU bis 2024 ein neues Pateiprogramm geben wird. Als Vorsitzender der Programmkommission strebt er eine neue „Erkennungsmelodie“ der Volkspartei an, die aktuell inhaltlich entkernt sei. „Wir müssen uns auf unsere Themen besinnen“, betont der Abgeordnete: „Soziale Marktwirtschaft und das christliche Menschenbild“ müssten dabei im Vordergrund stehen. Es sei in den vergangenen Jahren falsch gewesen, zu allen Themen eine möglichst viele Wähler zufriedenstellende Meinung zu entwickeln. „Wenn der Kern der Union-Wähler mit unseren Zielen inhaltlich übereinstimmt, werden wir wieder Wahlerfolge haben“, ist er sich sicher.