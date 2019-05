Langenfeld : Weinhändler spürt weltweit Raritäten auf

Langenfeld Michael Winter eröffnet im Langenfelder Gewerbegebiet an der Hansastraße am kommenden Freitag seine Vinothek „Wine Trader“.

Es sind Juwelen in der Flasche, die Michael Winter seit kurzem versteckt im Gewerbegebiet an der Hansastraße verkauft. 20.000 Schätze hütet der Weinhändler in seinem Laden „Wine Trader“ auf 850 Quadratmetern. Den Gesamtwert kann man kaum beziffern. Die einzelnen Flaschen kosten zwischen 5,50 und zig Tausend Euro. Die Teuersten werden an Japaner, Chinesen und Amerikaner versteigert. Ein Portwein von 1863 vom Weingut Niepoort aus Portugal bringt es auf satte 25.000 Euro. Drei Flaschen Chateau Petrus Rotweine kosten den Kenner rund 10.000 Euro.