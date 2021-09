Start-up Vil GmbH aus Langenfeld : Wie die neue Realität an Schulen aussieht

Jan-Philipp Moritz und Alexander Runge wollen mit ihrem Start-up Vil GmbH virtuelle Realität in die Klassenzimmer bringen. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Jan-Philipp Moritz und Alexander Runge haben sich in ihrer Schulzeit immer nach praktischem Unterricht gesehnt. Sie wollten nicht nur Abbildungen in Büchern anschauen, sondern hautnah erleben, was sie lernen. Mit ihrem Start-up Vil GmbH bringen sie virtuelle Realität an Schulen – und erfüllen sich ihren eigenen Traum von damals.