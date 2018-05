Langenfeld : Vierjähriger gerät bei Unfall mit Bein unter Autoreifen

Langenfeld Bei einem Unfall am Alten Knipprather Weg ist am Freitag ein vier Jahre alter Junge schwer am Bein verletzt worden. Wie die Polizei erst am Wochenende meldete, war eine 44-jährige Langenfelderin gegen 11.05 Uhr mit ihrem VW Passat in Richtung S-Bahnhof gefahren. In Höhe des dortigen Gartencenters überquerte eine Fußgängerin, aus Sicht der 44-Jährigen von rechts kommend, die Fahrbahn. Die VW-Fahrerin bremste laut Polizeibericht zunächst ab und beschleunigte wieder, nachdem die Frau die Fahrbahn überquert hatte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dabei übersah sie den vierjährigen Sohn der Fußgängerin, welcher seiner Mutter folgte. Trotz Vollbremsung erfasste der VW den Jungen, ein Bein geriet unter einen Reifen. Erst nachdem die 44-Jährige ihr Fahrzeug vorsichtig zurücksetzte, konnte das Kind befreit werden. Ein Rettungswagen brachte den aus Leverkusen stammenden Jungen in eine dortige Klinik zur stationären Behandlung .

(mei)