Neue Ausstellung im Langenfelder Kunstverein Kunstverein zeigt seine Winterausstellung

Jan Schüler, an der Kunstakademie Meisterschüler bei Fritz Schwegler und aktuell Professor an der Kunstakademie Münster, gilt als beharrlicher Verfechter gegenständlicher Malerei, der jedoch aufgrund ihres malerisch strahlenden Lichtkonzepts, das ein wenig an Edward Hopper denken lässt, ein besonderer Zauber innewohnt. So reflektiert das Bild „Abend an der Kunstakademie“, auf dem der Blick durch das Sprossenfenster, dessen einzelne Fenster an ein Memory-Spiel erinnern, auf das gegenüberliegende Gebäude samt der Spitzen von St. Lambertus und Fernsehturm geht, weit mehr als nostalgische Rückbesinnung.