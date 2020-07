Private Feier : Hochzeitsfeier in Monheim ist Corona-Hotspot

Eine Mitarbeiterin hält in einem Testzelt ein Röhrchen mit einer Nährlösung für einen Corona-Test in der Hand. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

(pc) Dass die Coronazahlen in Langenfeld und Monheim wieder deutlich angestiegen sind, hängt mit einer privaten Hochzeitsfeier in Monheim zusammen, die auch Auswirkungen auf Langenfeld hat, weil einige der Teilnehmer von dort kommen, sagte Kreissprecherin Daniela Hitzemann. Darüber, ob die Feier privat oder in einem Lokal stattgefunden hat, habe die Stadtverwaltung in Monheim keine Kenntnis, erläuterte Anke Bitsch, Abteilungsleiterin Ordnung und Standesamt. Die Trauung selber habe jedenfalls nicht in Monheim stattgefunden, ergänzte sie. „Wir führen im Standesamt Listen über alle Teilnehmer.“ Aufgrund der geltenden Hygienemaßnahmen und der Coronaschutzverordnung dürften bei jeder Feier im Trauzimmer maximal zwölf Personen dabei sein.