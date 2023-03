Umweltbewusstsein in Langenfeld fördern Viele machen beim Dreck-weg-Tag mit

Wer sich am Samstag gegen 14 Uhr dem Hans-Litterscheid Platz an der Kirche St. Martin in Richrath näherte, wurde zwangsläufig auf eine große Gruppe von Bürgern jeden Alters aufmerksam, die sich dort versammelten. Es wurden Müllsäcke verteilt, Handschuhe angezogen und Sammelzangen ausgegeben. Im Anschluss teilte sich die Gruppe in mehrere Kleingruppen auf und marschierte in alle Himmelsrichtungen. Grund dafür war der sogenannte ,,Dreck-weg-Tag“, der bereits seit sieben Jahren von der Bürgergemeinschaft Langenfeld (BGL) veranstaltet wird.