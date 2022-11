Langenfeld ignorieren WM in Katar  Public Viewing im Freien ist out

„Nein, in Monheim findet kein öffentliches Outdoor-Rudelgucken statt“, winkt Stadtsprecher Thomas Spekowius ab. Möglicherweise biete die eine oder andere Gaststätte Übertragungen an. Von Aufrufen der Gastronomen, die WM zu boykottieren, wie in der Landeshauptstadt, habe er in Monheim allerdings noch nichts gehört. Unabhängig von den Hintergründen der WM-Vergabe in das arabische Land, sei die Weihnachtszeit nicht der richtige Zeitpunkt für eine Fußballweltmeisterschaft. „So richtige WM-Stimmung habe ich noch nicht festgestellt.“ Es werde auch auf dem Weihnachtsmarkt am Sonntag, 27. November, an dem Deutschland gegen Spanien spielt, keine Großleinwand aufgebaut.