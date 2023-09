Vorträge bei der VHS Monheimer Astronom über Venus, Saturn und Jupiter

Am Montag, 18. September, geht es bei der VHS um Jupiter und Saturn. Die beiden Riesenplaneten sind mehr als zehnmal größer als die Erde und bestehen vornehmlich aus Gas. Sie wurden durch mehrere Raumsondenmissionen erforscht, die eine Fülle eindrucksvoller Bilder und überraschende Forschungsergebnisse lieferten. Auch in der jüngeren Vergangenheit sind diese Planeten wieder in das Zentrum des astronomischen Interesses gerückt. Hierzu trugen wesentlich der Kometensturz von Shoemaker-Levy 9 auf den Jupiter im Juli 1994, die Sondenmission Galileo zur Erforschung des Jupitersystems, der Abstieg der Galileo-Probe in die Jupiteratmosphäre sowie die erfolgreiche Landung der Sonde Huygens auf dem Saturnmond Titan bei. Auch dieser Vortrag ist von 19.30 bis 21.10 Uhr in Raum 16 an der Tempelhofer Straße 15 (6 Euro).