Volkshochschule Monheim Wie funktioniert digitale Demokratie?

Um den Zustand und die Zukunft digitaler Beteiligungsmöglichkeiten geht es in dem Vortrag von Achim Wölfel, der am Montag, 6. Mai, in die Räume der Volkshochschule (VHS) an der Tempelhofer Straße lädt. Wie unterscheiden sich die digitalen von den analogen Verfahren? Wie sieht eine gute Online-Beteiligung überhaupt aus? Welche Möglichkeiten stehen in Nordrhein-westfalen bereits zu Verfügung? Wo liegen die Grenzen digitaler Beteiligung? Besonders Jugendliche und junge Erwachsene sind herzlich eingeladen und können an diesem Abend dem Dozenten und Leiter des Kölner Landesbüros „Mehr Demokratie“ Fragen stellen.