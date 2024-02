„Zeitreise“ in Monheim VHS sucht Teilnehmer für Alt-Jung-Experiment

Fünf junge Monheimer treffen fünf ältere und gehen gemeinsam auf eine Zeitreise, um zu erforschen, was früher war und morgen ist. Es geht in die 80er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts bis ins Jahr 2044. Auch die Gegenwart wird beleuchtet. „Die Welt ein Stückchen besser verstehen, ist das Ziel – eine Brücke zwischen den Generationen zu bauen der Traum“, kündigt die Stadt an.