VHS Monheim So werden Senioren zu Whatsapp-Profis

Wer im Umgang mit dem Handy routinierter werden will, dem bietet sich im Bereich „Digitale Grundbildung“ der Monheimer Volkshochschule (VHS) auch in diesem Semester ein breites Kurs-Angebot. So können sich Seniorinnen und Senioren am Montag, 16. Oktober, unter Anleitung mit dem Nachrichtendienst Whatsapp auseinandersetzen. Am selben Tag startet der dreiteilige Kurs „Handyvideos selbst gemacht“.