Digital-Media-Kurse bei der VHS Monheim So wird aus Smartphone-Fotos ein visuelles Tagebuch

Viele ältere Menschen sind in der Nutzung von Sozialen Medien nicht versiert. Daher bietet die VHS ab Donnerstag, 2. November, an drei Vormittagen einen Social-Media-Kurs für Senioren an. Vermittelt werden die Grundlagen rund um Sozial Medien und der Umgang mit den Plattformen Facebook und Instagram. Dozentin Bettina Bartel führt behutsam Schritt für Schritt an die Sozialen Medien heran. Der Kurs findet am 2., 9. und 16. November jeweils von 10 bis 12.15 Uhr in Raum 022 statt. Die Teilnahme kostet 37 Euro (Kursnummer 23W7502).