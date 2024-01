Umweltbewusstsein in Monheim VHS lädt zu Workshops und Vorträgen zum Thema Nachhaltigkeit ein

Jede sechste werktätige Person weltweit arbeitet in der Textilindustrie. Am Donnerstag, 25. April, 19 bis 21 Uhr, hält Marijke Mulder von Femnet einen Vortrag zum Thema „Arbeit und Beschäftigung“ (Kursnummer 24S1617). Im Verein Femnet sind Expertinnen für die globale Textilindustrie vereint, die sich mit den Missständen der globalen Arbeitsteilung beschäftigen. Der Verein setzt sich mit Kampagnen, Bildungsarbeit und Beratungsangeboten für bessere Arbeitsbedingungen der mehrheitlich weiblichen Beschäftigten in der Bekleidungsindustrie im Globalen Süden ein. Auch in den Produktionsländern gibt es Arbeitsstandards, die Diskriminierung, Kinder- und Zwangsarbeit verbieten. In der VHS erläutert Marijke Mulder die Ursachen dieser Situation, spricht aber auch über Lösungen.