Gratis-Vorträge in Monheim VHS informiert vor Juni-Wahl über Europa

In einer weiteren VHS-Veranstaltung geht es um die Beteiligung junger Leute am politischen Prozess. In Schulen, politischen Talkshows oder zu Hause am Küchentisch wird nicht selten darüber diskutiert, ob die Interessen junger Menschen ausreichend in der Politik berücksichtigt werden. Viele Menschen beklagen ein Ungleichgewicht in der Repräsentation. So beträgt das Durchschnittsalter der Abgeordneten im Bundestag rund 47 Jahre und auch auf anderen Ebenen sieht es nicht wesentlich anders aus. Dabei haben junge Leute genug Möglichkeiten, sich politisch zu engagieren – wenn sie nur wollen. Welche, das unter anderem will Dozent Achim Wölfel in seinem Vortrag aufzeigen, der am Dienstag, 27. Februar, in Raum 16 der VHS an der Tempelhofer Straße stattfindet. Von 19 bis 21 Uhr können sich Interessierte dem Thema „Jung, Macht, Demokratie: Beteiligungsmöglichkeiten für junge Menschen“ annehmen.