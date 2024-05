Volkshochschule Monheim Gehmeditation in der Urdenbacher Kämpe

Achtsamkeit hilft, sich selbst wieder wahrzunehmen und Ruhe in die eigenen Gedanken zu bekommen. Ganz besonders gut funktioniert das in der Natur, daher geht es bei einem Achtsamkeitsspaziergang in die Urdenbacher Kämpe durch den Wald bis an den Rhein. Unter der Begleitung der Schriften von Thich Nhat Hanh, eines vietnamesischen buddhistischen Mönches, Schriftstellers und Lyrikers, wird achtsames Gehen in Form von verschiedenen Gehmeditationen praktiziert. In diesem Workshop werden Impulse für die Achtsamkeitspraxis in der Natur und im Alltag gesetzt. Die entsprechenden Methoden werden in Praxis und Theorie vermittelt.