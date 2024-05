Volkshochschule Monheim Exkursionen in den Baumberger Auwald und am Rheinufer

Das schöne Wetter bietet sich an, um in die Natur zu gehen. Das hat auch die Volkshochschule (VHS) Monheim zum Anlass genommen, um Bürgern die Natur in der Umgebung aus einem neuen Blickwinkel zu zeigen. Am 12. Mai und am 22. Mai finden zwei Exkursionen in den Baumberger Auwald und ans Rheinufer statt. Anmeldungen werden ab sofort entgegengenommen. In der ersten der beiden Natur-Exkursionen mit der Kursleiterin Elke Löpke dreht sich alles rund um Vogelstimmen. Bei einer Wanderung durch die Baumberger Aue erleben Teilnehmer das vielfältige Vogelkonzert der Morgendämmerung. Im Auwald, auf Feldern und auf Wiesen wird Halt gemacht, um gemeinsam dem Gesang der Vögel zu lauschen. Mit etwas Glück wird auch schon der Pirol zu hören sein, der als eine der letzten Vogelarten aus dem Süden zurückkehrt. Die Vogelstimmenwanderung in der Baumberger Aue mit der Kursnummer 24S1602 findet am Sonntag, 12. Mai, zwischen 6 und 8:15 Uhr statt und kostet elf Euro.