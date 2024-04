Volkshochschule Monheim Ausstellung zur Architektur europäischer Moscheen

Darüber hinaus bieten an verschiedenen Tagen Zehra und Melike Saliha Tasci von der Niederrheinischen Islam Akademie Führungen an: Am 7. und 14. Mai um 11 Uhr, am 15. Mai um 17 Uhr, am 21. Mai um 11 Uhr, am 27. Mai um 17 Uhr und am 28. Mai um 11 Uhr. Wer an einer kostenfreien Führung teilnehmen möchte, kann sich per Mail an anmeldung.ausstellung@gmail.com anmelden.