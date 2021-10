VHS Langenfeld veröffentlicht historische Sammlung : Die Höhen und Tiefen der 1920er Jahre

Der Historiker Günter Schmitz beschäftigt sich mit jüdischem Leben in Langenfeldd und ist im VHS-Arbeitskreis Geschichte aktiv. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Der Arbeitskreis Geschichte der VHS Langenfeld legt ein neues Werk vor. Jahrelang haben die Mitglieder akribisch nach Dokumenten geforscht.

(RP) In der Reihe der „Beiträge zur Geschichte Langenfelds“ legt der Arbeitskreis Geschichte der VHS Langenfeld, der sich eigentlich 2019 in den „Ruhestand“ verabschiedet hat, nun noch einmal eine Reihe von historischen Aufsätzen und Sammlungen von Zeitungsmeldungen vor. „Die Not ist groß und wird täglich größer“ lautet der Titel der neuen Veröffentlichung, die mit vielen Einzelthemen die politischen und gesellschaftlichen Veränderungen im Langenfeld der 1920er Jahren darstellt. Die Publikation ist ab sofort bei der VHS Langenfeld, im Bürgerbüro sowie im Freiherr-von-Stein-Haus zum Preis von 8 Euro erhältlich.