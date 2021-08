Jugendkunstschule : Neues VHS-Programm für junge Künstler ist da

Langenfeld Von der Fotowerkstatt bis zum Wolle-Workshop – bei der Volkshochschule in Langenfeld können Kinder und Jugendliche sich kreativ ausleben. Für das zweite Halbjahr gibt es noch freie Plätze.

Zum Beispiel für den Team-Workshop „Fotowerkstatt für Groß und Klein“ ab acht Jahren. Er findet am Samstag, 11. September, 9 bis 14 Uhr, und am Sonntag, 12. September, zur selben Zeit im Kulturzentrum statt. Getreu dem Motto „Bilder erzählen mehr als 1000 Worte“ entwickelt jedes Kind in der Fotowerkstatt der Jugendkunstschule gemeinsam mit einer erwachsenen Begleitperson eine Fotogeschichte. Ausgestattet mit Kameras werden Aufnahmen in der Umgebung der Volkshochschule erstellt. Nach Bearbeitung der Bilder erfolgt die Umsetzung der Fotogeschichte mit einem Bildbearbeitungsprogramm für ein kleines Fotobuch. Für diese Bearbeitung müssen die Teams ein eigenes Notebook mitbringen. Eine Anmeldung ist unter Kurs-Nr. 212-7701 erforderlich. Die Teilnahmegebühr beträgt 59,70 Euro pro Team.