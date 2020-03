Langenfelder vor Gericht : Ex-Freund der Mutter mit Messer an Wohnungstür verletzt

Langenfeld/Monheim/Düsseldorf Wegen versuchten Mordes muss sich ein 20-jähriger Langenfelder vor dem Düsseldorfer Landgericht verantworten.

Am zweiten Verhandlungstag ließ sich der Angeklagte zu den beim Prozessauftakt eine Woche zuvor verlesenen Tatvorwürfen ein. Laut Staatsanwaltschaft soll er an einem Septemberabend 2019 den 39 Jahre alten Ex-Freund seiner Mutter in Monheim mit mehreren Messerstichen schwer verletzt haben.

Dass er mit Vorsatz gehandelt habe, bestreitet der Heranwachsende. Im Gegenteil, er will sich gegen die Angriffe des 39-Jährigen an dessen Wohnungstüre nur gewehrt haben. Warum er dort geklingelt habe? Ob ihn möglicherweise Eifersucht zu einer solchen Tat getrieben hatte? Das spätere Opfer soll mehrere Jahre mit der Mutter des Angeklagten liiert gewesen sein soll. Zum Tatzeitpunkt soll der 39-Jährige, wie der Angeklagte im Gerichtssaal sagte, zudem auch noch ein Verhältnis zu seiner eigenen Ex-Freundin gehabt haben. Aber nein, die verworrenen Verhältnisse seien nicht ausschlaggebend gewesen für eine Tat, von der der Angeklagte nicht mehr so genau wissen will, wie es dazu überhaupt gekommen sei. Nur eines wusste er damals ganz genau: Seiner Mutter soll der 39-Jährige Morddrohungen geschickt haben, die sich gegen ihn selbst und den 17 Jahre alten Bruder gerichtet hätten. Sie solle sich auf das bevorstehende Septemberfest freuen - dann wären ihre Söhne tot.

Bevor sich der Angeklagte am 10. September 2019 auf den Weg nach Monheim gemacht habe, soll ihm seine Ex-Freundin von den Morddrohungen per WhatsApp erzählt haben. Sie soll ihm bei der Gelegenheit und auf Nachfrage auch gesagt haben, dass sie eine Beziehung mit dem späteren Opfer habe. Nach diesem Treffen mit der Ex-Freundin will der Angeklagte in die Anne-Frank-Straße geradelt sein, um dort im 5.Stock eines Mehrfamilienhauses an der Türe des 39-Jährigen zu klopfen. Was danach geschah – dazu gehen die Aussagen auseinander. Der Angeklagte behauptet, von dem Älteren gleich nach dem Öffnen der Türe geschlagen worden zu sein. Im Gerangel danach will er in Notwehr das Doppelklingenmesser aus seiner Tasche geholt haben. Das Messer sei ein Geschenk des 39-Jährigen an ihn gewesen – als der noch mit seiner Mutter zusammen war. Wie er dem Anderen die Verletzungen im Rücken zugefügt haben soll? Daran kann sich der Angeklagte nicht mehr genau erinnern.