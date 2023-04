RP-Leser gewinnen Mit Bernd Stelter unterwegs durch Monheim

Als die Gruppe für den Rundgang durch Monheim vor der Aula am Berliner Ring vollzählig versammelt ist, kündigt Monguide Peter Schneider ein „strammes Programm“ mit vielen Stopps über die neue Mitte, durch die Altstadt bis zum Rhein mit dem Endziel Kulturfabrik K714 an. Da zieht Bernd Stelter erst einmal seine rote Windjacke aus und tauscht sie gegen etwas Leichteres. Der Kabarettist, Comedian, Buchautor und Karnevalist geht zwar seit Corona jeden Tag spazieren und fühlt sich seitdem „deutlich fitter“, doch vor seinem Auftritt am Abend in der Aula will er wohl nicht zu sehr ins Schwitzen geraten. Seine Smartwatch mit Schrittzähler hat er aber dabei.