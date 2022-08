Langenfeld: Auto überschlägt sich auf der A3 : Auto fängt nach Unfall Feuer

Bei Eintreffen der Feuerwehr Langenfeld steht der Wagen bereits in Flammen. Foto: Patrick Schüller

Langenfeld Bei einem Unfall auf der A3 überschlägt sich in der Nacht ein Fahrzeug und gerät in Brand. Die beiden Insassen können sich noch retten, bevor der Wagen in Flammen aufgeht.

Bei einem Überschlag eines Autos auf der A3 kurz vor der Abfahrt Solingen verletzen sich in der Nacht zu Donnerstag, 1. September, zwei Personen. Der Wagen gerät kurz nach dem Unfall in Brand.

Die Feuerwehr Langenfeld wird in der Nacht, zu einem schweren Verkehrsunfall, auf die A3, in Fahrtrichtung Oberhausen, alarmiert. Kurz vor der Anschlussstelle Solingen ist ein Wagen zunächst in die Leitplanke gekracht und hat sich daraufhin überschlagen. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte liegt der Wagen auf dem Dach und steht in Flammen.