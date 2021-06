Erhebung zum Verkehrskonzept : So wird in Richrath-Mitte geparkt

So wird in Richrath-Mitte geparkt

LANGENFELD Die mit einem Verkehrskonzept für Richrath beauftragten Gutachter untersuchen an diesem Dienstag, 15. Juni, das Parken. Im Zuge des vom Büro IGS erarbeiteten Verkehrskonzepts gab es nach den Worten von Rathaussprecher Stefan Pollmanns bisher keine näheren Untersuchungen zum Parkraum in Richrath-Mitte.

Diese Parkraumanalyse knüpft laut Pollmanns an die Befragung von Bürgern zur Verkehrsmittelwahl in der vergangenen Woche an. An diesem Dienstag erhebe das Büro IGS nun im Projektgebiet Richrath-Mitte zwischen 6 und 22 Uhr, wie die Parkflächen zu unterschiedlichen Zeiten genutzt werden. „Die Ergebnisse der Parkraumerhebung fließen in das Verkehrskonzept Richrath ein und helfen, wichtige Erkenntnisse zur zukünftigen Gestaltung der Straßenräume zur erlangen.“